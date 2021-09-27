Воду в пластиковых бутылках предложили запретить продавать в России

Чтобы вода была действительно безвредной для покупателей, нужно на законодательном уровне запретить разливать её в пластиковые бутылки. Об этом «Вечерней Москве» рассказал председатель Национального союза защиты прав потребителей, руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин.

Специалист отметил, что пластик не является безопасной упаковкой для питьевой воды, поскольку такая тара выделяет вредные вещества, особенно при нагревании.

По словам Шапкина, уже многие годы говорится о вреде пластика для здоровья, однако надзорные органы не обращают на это внимание. Он считает, что для решения этой проблемы необходимо обратить внимание на упаковку воды, чтобы исключить её вредные элементы, а уже потом задуматься о маркировке продукции.

Просто не маркировать продукт, который не является безопасным для здоровья. Можете сравнить одну и ту же воду из пластика и из стекла по вкусу. Совершенно разный вкус, — пояснил эксперт.

Ранее Министерство природы выступило с предложением отказаться от 28 видов товаров из пластика к 2024 году. Речь идёт об одноразовых пластиковых трубочках, тарелках, стаканах и приборах, крышках от стаканов, капсулах от кофе, ватных палочках, непрозрачных и цветных пластиковых бутылках, коробках и пачках для табачной продукции, упаковках для куриных и перепелиных яиц, а также нескольких видов пластиковых пакетов и сеток для овощей.