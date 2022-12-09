Водителям объяснили, как не попадать в аварии зимой Автоэксперт Баканов посоветовал водителям зимой на дорогах «не расслабляться»

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Чтобы не попасть в аварию зимой, автовладельцам важно планировать все свои действия заранее, рассказал «Слову и Делу» автоэксперт Петр Баканов. Он уточнил, что зимой машина медленнее совершает маневры и может хуже отвечать на действия водителя. Эксперт добавил, что во время поездки важно смотреть только в ту точку, в которую нужно попасть, а также «не расслабляться» и следить за правильной посадкой.

На зимней дороге все маневры будут происходить в полтора-два раза медленнее. Автомобиль не всегда будет повиноваться. Это связано с тем, что коэффициент сцепления на снежной и ледяной поверхности гораздо ниже. Отсюда следуют такие выводы: все действия за рулём зимой водитель должен планировать заранее, — предупредил Баканов.

Автоэксперт уточнил, что многие водители зимой могут вести себя слишком расслабленно за рулем, из-за чего они хуже реагируют на опасные ситуации. Правильная посадка с прямой спиной и полусогнутыми локтями поможет избежать аварийных ситуаций, рассказал специалист.

Специалисты Центра обработки вызовов системы «112» Калининградской области ранее рассказали: чтобы справиться с управлением машины во время заноса, важно сохранять спокойствие и придерживаться четкого плана действий. Они пояснили, что водителю в такой ситуации важно мягко и четко поворачивать руль в сторону заноса, при этом на переднеприводном авто нужно нажать на педаль газа, а на заднеприводном — немного притормозить.