Вода в Байкале стала стремительно мутнеть

https://static.news.ru/photo/b43c18dc-b532-11ea-9f92-fa163e074e61_660.jpg Фото: Serguei Fomine/Global Look Press

Озеро Байкал начало стремительно терять прозрачность и мутнеть из-за массового вымирания губок, фильтрующих воду. Если ещё десять лет назад данное явление было зафиксировано в отдельных районах, то в настоящее время оно стало повсеместным, говорят учёные.

Особенно катастрофическое сокращение идёт в заливе около посёлка Листвянка. Там идёт сокращение численности по сравнению с 2015 годом от 6 до 15 раз, — приводит РЕН ТВ слова научного сотрудника Лимнологического института СО РАН Ольги Майковой.

Учёные пока не знают точных причин гибели микроорганизмов.

Байкал является самым глубоким озером на планете. Его вода настолько прозрачна, что весной видимость может достигать 40 метров в глубину, летом она снижается до 10 метров. Озеро отличается уникальным разнообразием флоры и фауны.

Ранее NEWS.ru писал, что учёные Иркутского государственного университета (ИГУ) планируют создать карту распространения микропластика в озере. В рамках проекта биологи проведут выезды от ряда населённых пунктов в открытый Байкал для отбора проб воды. Позже образцы исследуют в лабораторных условиях. Ранее на эти исследования Русское географическое общество РГО выделило грант студентке ИГУ Софье Бирицкой, которая изучает загрязнение Байкала.