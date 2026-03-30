«Внутренний разлом»: психолог рассказала о проблеме финансового неравенства

Финансовое неравенство в паре может стать причиной развития кризиса в отношениях, заявила NEWS.ru семейный психолог Надежда Шегрен. По ее словам, зачастую причина кроется в убеждениях женщины, что мужчина должен быть главным добытчиком.

Когда доход женщины резко обгоняет заработок партнера, пара неизбежно сталкивается с вопросами, которые раньше казались решенными: кто принимает финансовые решения, чья свобода важнее и что происходит с близостью. На первый взгляд все просто: больше зарабатываешь — больше власти. Но в реальности девушка сталкивается не столько с сопротивлением половинки, сколько со своими убеждениями — теми, что годами говорили ей: деньги должен приносить мужчина. Клиентки нередко описывают этот период как внутренний разлом: «Я зарабатываю — и мне как будто неловко». Это столкновение с глубоко усвоенными нормами. Одни пары используют этот кризис как точку роста. Другие застревают в обидах и молчаливых счетах, — поделилась Шегрен.

Она подчеркнула, что экономическое неравенство также может повлиять на интимные отношения пары. По словам психолога, в таких ситуациях необходимо открыто обсуждать не финансовые вопросы, а опасения и ожидания. Специалист пояснила, что важно договориться о том, какие расходы являются общими, а какие — личными, и о том, какой вклад каждый вносит помимо денег — время, внимание, поддержку.

