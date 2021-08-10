В «Векторе» объяснили статистику заболевших после «ЭпиВакКороны»

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Разная доля заболевших коронавирусной инфекцией после вакцинации «ЭпиВакКороной» в регионах России связана, в частности, с объёмами поставок препарата.

Так в центре прокомментировали информацию «Коммерсанта» о доле заболевших COVID-19 среди привившихся российскими вакцинами. Издание утверждает, что в Курской области среди завершивших вакцинацию «ЭпиВакКороной» заболели 0,2%, а в Санкт-Петербурге — 6%.

С учётом несовпадающих объёмов поставок вакцины «ЭпиВакКорона» в регионы существенным образом могут отличаться размер выборок и их статистическая мощность, — цитирует агентство сообщение «Вектора».

В центре добавили, что на точность определения доли заболевших среди привитых «ЭпиВакКороной» могут влиять различные факторы, включая методику проведения расчётов, качество и полноту исходных данных.

Ранее инициативная группа участников клинических испытаний вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона» опубликовала открытое письмо президенту Владимиру Путину, в Минздрав, Роспотребнадзор, Росздравнадзор и центр «Вектор». Они просят провести независимую проверку препарата и опубликовать результаты III этапа его испытаний.