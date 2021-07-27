«Не выдерживает научной критики»: Путина попросили проверить «ЭпиВакКорону»

Инициативная группа участников клинических испытаний вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона» опубликовала открытое письмо к президенту Владимиру Путину, в Минздрав, Роспотребнадзор, Росздравнадзор и центр «Вектор». Они просят провести независимую проверку препарата и опубликовать результаты III этапа его испытаний.

Авторы обратили внимание, что пишут уже третье письмо по этому вопросу. На предыдущее обращение они получили ответ из Минздрава, где говорилось, что вакцина зарегистрирована, что подтверждает её эффективность.

Однако в действующей инструкции к вакцине «ЭпиВакКорона» указано, что защитный титр антител в настоящее время неизвестен. Продолжительность иммунитета неизвестна. Клинические исследования по изучению эпидемиологической эффективности не проводились, — подчёркивается в письме.

По словам авторов, результаты независимых экспериментов показывают, что вырабатываемые вакциной антитела не способны нейтрализовать коронавирус. Они отмечают, что отсутствие открытых данных по этому препарату провоцирует недоверие как к нему, так и в целом к центру «Вектор». Кроме того, появляется обеспокоенность по поводу защищённости россиян, привившихся этой вакциной, так как, «согласно постулату доказательной медицины пока эффективность препарата не доказана экспериментально, научное сообщество и врачи имеют право считать препарат неработающим и испытывать сомнения в целесообразности его применения».

Обращаем внимание, что оценить наличие иммунитета после «ЭпиВакКороны» можно только с использованием [тест-системы от центра «Вектор»]. В настоящее время в мире не существует иной тест-системы, которая способна обнаружить антитела после «ЭпиВакКороны». Объяснение этого факта производителем вакцины не выдерживает научной критики, — добавили активисты.

Ранее советский и российский вирусолог, учёный Анатолий Альтштейн заявил, что «ЭпиВакКорона» не работает. Она не вызывает образование антител, которые способны нейтрализовать вирус. Те же, которые появляются, «не имеют отношения к профилактике болезни».

Вакцина «ЭпиВакКорона» была разработана в научном центре «Вектор» Роспотребнадзора, зарегистрирована в РФ 13 октября 2020 года и уже применяется для массовой вакцинации населения.