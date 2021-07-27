«Не выдерживает научной критики»: Путина попросили проверить «ЭпиВакКорону»
Инициативная группа участников клинических испытаний вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона» опубликовала открытое письмо к президенту Владимиру Путину, в Минздрав, Роспотребнадзор, Росздравнадзор и центр «Вектор». Они просят провести независимую проверку препарата и опубликовать результаты III этапа его испытаний.
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Однако в действующей инструкции к вакцине «ЭпиВакКорона» указано, что защитный титр антител в настоящее время неизвестен. Продолжительность иммунитета неизвестна. Клинические исследования по изучению эпидемиологической эффективности не проводились, — подчёркивается в письме.
По словам авторов, результаты независимых экспериментов показывают, что вырабатываемые вакциной антитела не способны нейтрализовать коронавирус. Они отмечают, что отсутствие открытых данных по этому препарату провоцирует недоверие как к нему, так и в целом к центру «Вектор». Кроме того, появляется обеспокоенность по поводу защищённости россиян, привившихся этой вакциной, так как, «согласно постулату доказательной медицины пока эффективность препарата не доказана экспериментально, научное сообщество и врачи имеют право считать препарат неработающим и испытывать сомнения в целесообразности его применения».
Обращаем внимание, что оценить наличие иммунитета после «ЭпиВакКороны» можно только с использованием [тест-системы от центра «Вектор»]. В настоящее время в мире не существует иной тест-системы, которая способна обнаружить антитела после «ЭпиВакКороны». Объяснение этого факта производителем вакцины не выдерживает научной критики, — добавили активисты.
Ранее советский и российский вирусолог, учёный Анатолий Альтштейн заявил, что «ЭпиВакКорона» не работает. Она не вызывает образование антител, которые способны нейтрализовать вирус. Те же, которые появляются, «не имеют отношения к профилактике болезни».
Вакцина «ЭпиВакКорона» была разработана в научном центре «Вектор» Роспотребнадзора, зарегистрирована в РФ 13 октября 2020 года и уже применяется для массовой вакцинации населения.