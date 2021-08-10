Регионы поделились статистикой заболевших после вакцинации от COVID-19

Санкт-Петербург, Курская, Ульяновская и Кемеровская области предоставили статистику по заболевшим после вакцинации от коронавируса. Независимо от вакцины, эта доля обычно не превышала 1%. Об этом сообщил «Коммерсант».

В Санкт-Петербурге заразилось 1,64% привитых «Спутником V», 0,9% — «КовиВаком» и 6% — «ЭпиВакКороной». В Курской области заболели 0,14% привитых «Спутником V», 0,2% — «ЭпиВакКороной» и «КовиВаком». В Ульяновской области коронавирус обнаружили у 0,7% привитых «Спутником V», 1,04% — «ЭпиВакКороной», 1,3% — «КовиВаком». В подсчёте учитывались те, кто сделал оба компонента вакцины.

Эксперты объяснили , что делать выводы рано потому, что «Спутником V» прививаются сотни тысяч человек, а «КовиВаком» и «ЭпиВакКороной» — «считанные тысячи». Например, первым препаратом в Санкт-Петербурге привились 800 тысяч жителей, а двумя другими вакцинами лишь 40 тысяч.

Ранее американский радиоведущий-антипрививочник Дик Фаррел умер от коронавируса. Перед смертью он изменил свои взгляды и призвал друзей сделать прививку от коронавируса.