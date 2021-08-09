В США антипрививочник перед смертью выступил за вакцинацию от COVID

Американский радиоведущий-антипрививочник Дик Фаррел умер от коронавируса. Перед смертью он изменил свои взгляды и призвал друзей сделать прививку от коронавируса. Об этом сообщил телеканал WPTV.

Долгое время Фаррел вёл передачи, в которых критиковал медицинские регуляторы и вакцины. Главного инфекциониста США Энтони Фаучи он называл «обезумевшим от власти сумасшедшим лжецом», а вакцины считал «мошенничеством». Три недели назад Фаррел попал в больницу с коронавирусом и резко изменил свою позицию. Один из друзей радиоведущего Ли Хейр рассказал, что решил привиться после смерти Фаррела.

Он прислал мне СМС и сказал мне привиться. Он сказал мне, что вирус — не шутка, и добавил, что и сам должен бы был привиться, — сказал Хейр.

Ранее сообщалось, что в Великобритании противники вакцинации начали называть себя веганами, чтобы избежать иммунизации от коронавируса. Компании Великобритании не могут принудить своих сотрудников сделать прививку от коронавирусной инфекции, если те являются веганами. Сторонники гуманного отношения к животным недовольны тем, что вакцины были испытаны на морских свинках. Этим они мотивируют своё нежелание идти на укол.