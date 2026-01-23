Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
23 января 2026 в 21:33

Вместо запеканок готовлю картофельный гратен с грибами: ароматное блюдо для обедов и ужинов

Фото: D-NEWS.ru
Вместо запеканок готовлю картофельный гратен с грибами. Это ароматное блюдо превосходно подходит для обедов и ужинов. Его вкус — это тающая во рту текстура ломтиков картофеля, пропитанных соусом с ароматом грибов и лука.

Для приготовления возьмите: 800–900 г картофеля, 300–400 г шампиньонов, 1 крупную луковицу, 300 мл сливок (20–22%), 100 г твердого сыра, соль, черный перец. Картофель очистите и нарежьте тонкими слайсами, промойте в холодной воде, чтобы удалить лишний крахмал, обсушите. Грибы нарежьте пластинками, лук — полукольцами. Обжарьте лук на сковороде до прозрачности, добавьте грибы и жарьте до готовности и выпаривания жидкости. Посолите и поперчите. В отдельной миске смешайте сливки, соль и перец. В смазанную маслом форму для запекания выкладывайте слоями: половина картофеля, затем грибы с луком, оставшийся картофель. Равномерно залейте все сливочной смесью, чтобы она почти покрывала картофель. Накройте форму фольгой и поставьте в разогретую до 180 °C духовку на 40–50 минут. Затем снимите фольгу, посыпьте гратен тертым сыром и запекайте еще 15–20 минут до золотистой корочки.

Ранее стало известно, как приготовить капустную запеканку с фаршем — без жарки.

