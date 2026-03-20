Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
20 марта 2026 в 14:30

Вместо пончиков и пирожков пеку венгерские булочки с сюрпризом внутри — воздушнее облака и готовятся проще простого

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Беру молоко, дрожжи и муку — и готовлю нежные, пуховые булочки прямо в духовке. Это гениально простое и невероятно вкусное лакомство, идеальное для уютного чаепития.

Получается обалденная вкуснятина: румяные, золотистые булочки с хрустящей корочкой и нежной, пористой серединкой, в которой прячется сладкий сюрприз из любимого джема. Они такие вкусные, что исчезают со стола быстрее, чем вы успеваете заварить чай.

Для приготовления вам понадобится: 250 миллилитров теплого молока, 7 граммов сухих дрожжей, 3 столовые ложки сахара, 1 яйцо, 60 граммов сливочного масла, 450 граммов муки, щепотка соли, 150 граммов густого джема или повидла, 1 желток для смазывания. В теплом молоке растворите дрожжи и столовую ложку сахара, оставьте на 10 минут. Добавьте яйцо, растопленное масло, соль и оставшийся сахар, перемешайте. Постепенно всыпьте муку и замесите мягкое, эластичное тесто. Накройте и дайте подойти в тепле 1 час. Разделите тесто на небольшие шарики, расплющьте, выложите джем и защипните края. Выложите на противень, дайте расстояться 15 минут, смажьте желтком. Выпекайте при 180 градусах 20–25 минут до золотистого цвета.7

Проверено редакцией
Читайте также
Семья и жизнь
Семья и жизнь
Общество
Общество
Семья и жизнь
рецепты
булочки
пончики
джемы
Мария Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самое популярное
Общество

Общество

Общество

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.