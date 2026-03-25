25 марта 2026 в 15:35

Вместо однотонной краски — этот солнечный декор: крашенки горят ярче золота, и никакой химии

Беру апельсиновые корки и уксус — и крашу пасхальные яйца в насыщенный желтый и солнечный оранжевый без всякой химии. Получается обалденная красота: скорлупа приобретает теплый цитрусовый оттенок, а сами яйца пахнут апельсинами, словно их только что достали из корзины с фруктами.

Для приготовления вам понадобится: 300 г апельсиновых корок (свежих или сушеных), 1 столовая ложка уксуса, яйца комнатной температуры. Корки нарежьте, залейте водой, доведите до кипения. Добавьте уксус — он закрепит цвет. Варите корки 30 минут на небольшом огне, вода станет ярко-оранжевой. Вытащите корки, опустите в отвар яйца. Для желтого оттенка варите 10 минут, затем достаньте.

Для оранжевого — после варки накройте кастрюлю крышкой и оставьте яйца в отваре до полного остывания или на ночь. Перед варкой обязательно очистите скорлупу губкой с мылом, удалите штампы и протрите спиртом или уксусом для лучшего налипания цвета. Готовые крашенки натрите маслом для блеска.

Этот натуральный способ дарит яйцам сияние, которого не добиться из магазинного пакетика.

Читайте также
Россиянам объяснили, как не попасть на мошенников при покупке горящих туров
Общество
Россиянам объяснили, как не попасть на мошенников при покупке горящих туров
Россиянам ответили, что поможет на 30% снизить затраты на услуги ЖКХ
Общество
Россиянам ответили, что поможет на 30% снизить затраты на услуги ЖКХ
Вместо скучной однотонной краски — взрыв цвета: делаю мраморные крашенки на Пасху: подробная инструкция
Общество
Вместо скучной однотонной краски — взрыв цвета: делаю мраморные крашенки на Пасху: подробная инструкция
Вместо возни с дрожжевым тестом делаю эти пирожки: простейшие ингредиенты, а результат как из печи
Общество
Вместо возни с дрожжевым тестом делаю эти пирожки: простейшие ингредиенты, а результат как из печи
Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет
Общество
Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет
советы
яйца
Пасха
окрашивание
Мария Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Что известно о двух бананах сталкера в жестоком покушении на москвичку
Манулам в Ленинградском зоопарке пока не удалось подружиться
«Безволие и глупость»: Захарова дала оценку происходящему в энергетике ЕС
Что известно о состоянии поврежденных домов после взрыва в Севастополе
В МИД России подтвердили паузу в диалоге по Украине
Смерть тренера, развод с Усмановым, шоу со звездами: как живет Ирина Винер
Пьяный россиянин забил до смерти знакомого и лег спать
«Радиостанция судного дня» прервала молчание, выдав в эфир загадочное слово
Врач рассказала, как бесплатно привиться от клещевого энцефалита
Массированный налет БПЛА и паника на Украине: новости СВО на вечер 25 марта
Латвийский министр обороны поспешно покинул Украину из-за дрона ВСУ
Момент смертельного ДТП с напавшим на девушку сталкером попал на видео
В Иране снова опровергли ведение переговоров с США
В Госдуме рассказали о текущем статусе законопроекта о сталкинге
На Аллее спортивной славы ЦСКА открыли бюст Владимира Пономарева
«Влюбляюсь все сильнее»: Пригожин рассказал об отношениях с Валерией
Раскрыта цена на нефть, при которой миру грозит рецессия
«Нет будущего»: Захарова о «неонацистской вакханалии» в Прибалтике
Что известно о возгорании нефтепродуктов в Ленобласти после атаки БПЛА
Мастерская новых медиа запустила обучение по стратегическим коммуникациям
Дальше
Самое популярное
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Москва

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался

Больше никаких сухих булок: творожный кулич с кремом «Пломбир» — останется мягким даже на третий день
Общество

Больше никаких сухих булок: творожный кулич с кремом «Пломбир» — останется мягким даже на третий день

