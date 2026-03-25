Вместо однотонной краски — этот солнечный декор: крашенки горят ярче золота, и никакой химии

Беру апельсиновые корки и уксус — и крашу пасхальные яйца в насыщенный желтый и солнечный оранжевый без всякой химии. Получается обалденная красота: скорлупа приобретает теплый цитрусовый оттенок, а сами яйца пахнут апельсинами, словно их только что достали из корзины с фруктами.

Для приготовления вам понадобится: 300 г апельсиновых корок (свежих или сушеных), 1 столовая ложка уксуса, яйца комнатной температуры. Корки нарежьте, залейте водой, доведите до кипения. Добавьте уксус — он закрепит цвет. Варите корки 30 минут на небольшом огне, вода станет ярко-оранжевой. Вытащите корки, опустите в отвар яйца. Для желтого оттенка варите 10 минут, затем достаньте.

Для оранжевого — после варки накройте кастрюлю крышкой и оставьте яйца в отваре до полного остывания или на ночь. Перед варкой обязательно очистите скорлупу губкой с мылом, удалите штампы и протрите спиртом или уксусом для лучшего налипания цвета. Готовые крашенки натрите маслом для блеска.

Этот натуральный способ дарит яйцам сияние, которого не добиться из магазинного пакетика.

