15 января 2026 в 12:00

Вместо хлеба к супу: пушистые картофельные кныши на кефире. Мягкие, воздушные — съедаются мгновенно

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Эти картофельные кныши — идеальная альтернатива обычному хлебу, превращающая любой суп в сытную и комфортную трапезу. Готовятся они на кефирном тесте, которое даёт им невероятную воздушность и мягкость, а отварной картофель внутри добавляет насыщенный вкус и нежность. Тёплые, пышные, с румяной корочкой, они исчезают со стола с поистине магической скоростью, становясь любимой добавкой не только к первым блюдам, но и к утреннему чаю или кофе.

Для теста смешайте 250 мл кефира, 1 яйцо, 1 ч. л. сахара, щепотку соли и 2 ст. л. растительного масла. Постепенно введите 400 г просеянной муки и 1 ч. л. разрыхлителя, замесите мягкое тесто. Для начинки разомните 3 отварные картофелины, добавьте 50 г сливочного масла, соль и укроп по вкусу. Тесто разделите на небольшие шарики. Каждый раскатайте в кружок, положите в центр картофельную начинку и защипните края, сформировав круглую лепёшку. Обжарьте кныши на хорошо разогретой сковороде с небольшим количеством масла под крышкой на среднем огне по 3–4 минуты с каждой стороны до золотистого цвета. Подавайте тёплыми со сметаной или чесночным соусом для макания.

Ранее сообщалось, как приготовить итальянский творожный пирог «Торта-ди-ричотта» с изюмом и цукатами.

Проверено редакцией
