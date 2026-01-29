Вместо бисквита — творожное тесто и горка яблок. Итог — тот самый рассыпчатый пирог «как у бабушки» с хрустящей крошкой

Вместо бисквита — творожное тесто и горка яблок. Итог — тот самый рассыпчатый пирог «как у бабушки» с хрустящей крошкой. Это душевно простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для тёплого семейного чаепития.

Получается обалденная вкуснятина: нежное, маслянистое и рассыпчатое творожное тесто, сочная начинка из ароматных яблок и хрустящая песочная крошка, которая тает во рту.

Для приготовления вам понадобится: для теста: 250 г творога любой жирности, 200 г размягчённого сливочного масла, 300 г муки, щепотка соли; для начинки: 4-5 яблок, 3 ст.л. сахара, 1 ч.л. корицы; для крошки: 50 г холодного сливочного масла, 4 ст.л. муки, 2 ст.л. сахара. Разомните творог вилкой, смешайте с мягким маслом, добавьте муку и соль. Быстро замесите мягкое тесто, соберите в шар, заверните в плёнку и уберите в холодильник на 30 минут. Яблоки очистите и нарежьте тонкими ломтиками, смешайте с сахаром и корицей. Раскатайте тесто и выложите в форму с бортиками, распределите яблоки. Для крошки разотрите пальцами холодное масло с мукой и сахаром до состояния мокрого песка. Равномерно посыпьте крошкой начинку. Выпекайте пирог в разогретой до 180°C духовке 40-45 минут до золотистого цвета. Дайте полностью остыть в форме.

