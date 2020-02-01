https://static.news.ru/photo/3102d8cc-c3a5-11e9-aeeb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Арест на два месяца высокопоставленного сотрудника Главного управления уголовного розыска МВД Евгения Кузина связан с обвинением в получении взятки в размере 25 млн рублей. В роли потерпевшего оказался родственник «вора в законе» Аслана Усояна (Дед Хасан) Миро Телоян (Мирон), сам имеющий титул «законника».

Об этом сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на источники. Издание отмечает, что племянник передал взятку за то, чтобы на него не заводилось уголовное дело за занятие высшего положения в преступной иерархии.

Кузину грозит до 15 лет лишения свободы со штрафом в 70 раз больше суммы подкупа. По делу также арестовали пенсионера Игоря Фролова, бывшего сотрудника ФСБ. Его называют посредником, за что предусмотрено наказание — до 12 лет колонии.

Ранее NEWS.ru сообщал, что российский криминальный авторитет Тариел Ониани (Таро) подозревается в даче взяток делегату правительства Каталонии Эдуардо Планелсу. Если причастность к преступлению будет доказана, он может получить тюремный срок. Новые обвинения могут быть связаны с расследованием о вмешательстве России во внутренние дела Испании.