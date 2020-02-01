Арест на два месяца высокопоставленного сотрудника Главного управления уголовного розыска МВД Евгения Кузина связан с обвинением в получении взятки в размере 25 млн рублей. В роли потерпевшего оказался родственник «вора в законе» Аслана Усояна (Дед Хасан) Миро Телоян (Мирон), сам имеющий титул «законника».
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Кузину грозит до 15 лет лишения свободы со штрафом в 70 раз больше суммы подкупа. По делу также арестовали пенсионера Игоря Фролова, бывшего сотрудника ФСБ. Его называют посредником, за что предусмотрено наказание — до 12 лет колонии.
Ранее NEWS.ru сообщал, что российский криминальный авторитет Тариел Ониани (Таро) подозревается в даче взяток делегату правительства Каталонии Эдуардо Планелсу. Если причастность к преступлению будет доказана, он может получить тюремный срок. Новые обвинения могут быть связаны с расследованием о вмешательстве России во внутренние дела Испании.
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