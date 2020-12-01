Власти заявили о замедлении распространения ВИЧ в России

https://static.news.ru/photo/8e015810-33d3-11eb-bed8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Темпы распространения ВИЧ на территории России замедлились, однако выявление новых случаев не прекратилось, заявила заместитель председателя правительства Татьяна Голикова.

Темпы распространения ВИЧ-инфекции в Российской Федерации замедлились, при этом это не значит, что мы не выявляем, ровно наоборот, — подчеркнула она.

Такое заявление вице-премьер сделала в ходе открытия Научного центра по профилактике и борьбе со СПИДом. По её словам, за 2019 год было проведено около 43 млн исследований на ВИЧ.

Вирус иммунодефицита человека постепенно разрушает иммунную систему, пока сопротивляемость организма болезням не становится крайне низкой. СПИД, синдром приобретённого иммунодефицита, — это последняя стадия развития ВИЧ-инфекции.

Как писал NEWS.ru, помощник главы Минздрава Ляля Габбасова ранее рассказала, что число пациентов с ВИЧ в РФ продолжит расти, так как в данный момент не все заражённые получают антиретровирусную терапию. По её словам, в 2019-м общее количество людей с ВИЧ в РФ составило 863 901, обследовали на наличие ВИЧ 40,5 млн жителей страны, кроме того, анализы сдали 2,5 млн иностранцев.