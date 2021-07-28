Власти заявили о намерении заблокировать структуры Навального в соцсетях

Роскомнадзор собирается заблокировать не только сайты организаций, связанных с оппозиционером Алексеем Навальным, но и их страницы в социальных сетях. Об этом сообщили в ведомстве журналистам «Интерфакса».

Там рассказали , что направили администрациям социальных сетей требование о блокировке аккаунтов, связанных с Фондом борьбы с коррупцией (ФБК, признан российскими властями иноагентом и запрещённой экстремистской организацией), Фондом защиты прав граждан (также признан иноагентом и запрещённой экстремистской организацией) и штабами Навального (также признаны запрещённой экстремистской организацией). Это было сделано по требованию Генеральной прокуратуры.

На указанных сайтах и страницах в социальных сетях размещались призывы к осуществлению экстремистской деятельности, массовым беспорядкам, участию в мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка, а также призывы оказать финансовую поддержку упомянутым организациям, — заявляли в РКН.

Таким образом ведомство ответило на вопрос об уведомлениях о возможной блокировке личных страниц соратников Навального в Twitter и YouTube.

Ранее экс-юрист ФБК Любовь Соболь сообщила, что Роскомнадзор потребовал от Twitter заблокировать её аккаунт. В качестве доказательства она опубликовала сообщение от руководства сервиса. Также РКН внёс видео на YouTube-каналах Леонида Волкова и Владимира Милова в список запрещённых материалов и направил хостингу требование ограничить к ним доступ.

Ранее, 26 июля по решению Генпрокуратуры был заблокирован сайт Навального и страницы связанных с ним Леонида Волкова, Любови Соболь и Олега Степанова. Всего ведомство потребовало заблокировать 50 страниц.