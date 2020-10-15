Власти вдвое ухудшили прогноз по убыли населения России

https://static.news.ru/photo/dce99cba-0f3b-11eb-8cc9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Правительство РФ изменило прогноз по сокращению общей численности населения страны, следует из новой версии единого плана по достижению национальных целей до 2030 года.

Согласно данным документа, по итогам 2020 года численность населения уменьшится на 352 тыс. человек — максимальный показатель с 2006 года (373,9 тыс. человек), а к 2024 году может уменьшиться на 1,2 млн, пишут «Известия».

Ранее ожидалось, что в 2021 году население сократится на 81,5 тыс., а затем показатель перейдёт к росту. По новому прогнозу убыль будет стабильной. Ожидается, что в 2030 году прирост населения составит 10 тыс., на 2025–2029 годы прогноза в плане нет.

Как считает профессор кафедры труда и социальной политики ИГСУ РАНХиГС Любовь Храпылина, такая ситуация — результат «длительных причинно-следственных цепочек», среди которых последствия Второй мировой войны, демографический провал в 90-е годы прошлого века, а также неготовность россиян заводить много детей. Кроме того, на фоне эпидемиологической ситуации в 2020 году в России был практически заблокирован приток мигрантов и наблюдался их отток. Храпылина подчеркнула, что на сокращение численности населения сильнее влияет не смертность от коронавируса, а рост бедности и снижение рождаемости.

В то же время оценка уровня бедности по итогам 2020 года была скорректирована в лучшую сторону: ранее ожидалось, что доля людей с доходами ниже прожиточного минимума составит 13,3% в 2020 году, теперь эта цифра скорректирована до 13,1%. Но в будущем бедность будет сокращаться более низкими темпами, чем предполагалось: 12,8% против 12,2% в 2021-м, 12,1% против 11,4% в 2022-м, 11,4% против 10,7% в 2023-м и 10,7% против 10% в 2024-м. В 2030 году в обоих вариантах она должна составить 6,5%.

Как писал NEWS.ru ранее, в Росстате сообщили, что население России сократилось на 316, 3 тысячи человек с января по июль 2020 года. Отмечается, что в 2019 году естественная убыль населения была меньше на 106,6 тысячи человек (209,7 тысячи человек за 2019 год).