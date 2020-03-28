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Оперативный штаб Тюменской области заявил, что информация о сокрытии случаев заболевания COVID-19 в регионе не соответствует действительности.

В Тюменской области по-прежнему двое заболевших, оба продолжают лечение в областной инфекционной клинической больнице, их состояние стабильно, — говорится в сообщении.

Ранее в соцсетях распространились слухи, что в регионе заболевших коронавирусом гораздо больше, чем сообщают официальные СМИ, и что есть девушка в «очень тяжёлом состоянии».

Ранее NEWS.ru писал, что два населённых пункта в Тюменской области, Ачиры и Лайтамак, остались без врачей и медикаментов в условиях распространения коронавируса. Местные жители просят главу региона обеспечить их медпомощью. У них нет доступа к лекарствам и средствам защиты. Люди вынуждены ездить за медпомощью в Тобольск или Тюмень, где уже есть заражённые.