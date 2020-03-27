https://static.news.ru/photo/3962a7dc-700b-11ea-8957-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Два населённых пункта в Тюменской области остались без врачей и медикаментов в условиях распространения коронавируса. Местные жители просят главу региона обеспечить их медпомощью.

Речь идёт о посёлках Ачиры и Лайтамак. Первый лишился медработника в феврале, второй — осенью 2019 года. У жителей нет доступа к лекарствам и средствам защиты. Люди вынуждены ездить за медпомощью в Тобольск или Тюмень, где уже есть заражённые.

Учитывая, что коронавирус очень быстро распространяется, мы боимся остаться с заболеванием один на один, без медицинской помощи, — сказала URA.RU одна из жительниц Лайтамака.

На данный момент в Тюменской области зафиксировано три случая заражения коронавирусом. Один человек выздоровел.

Ранее NEWS.ru писал, что число заразившихся в России превысило одну тысячу человек (1036). За последние сутки было выявлено 196 новых случаев в 16 регионах. Из них 157 пришлось на долю Москвы. Жертвами заболевания стали три человека, выздоровели — 45.

В мире заразились более 538 тысяч. Жертвами болезни стали 24,2 тысячи человек, выздоровели свыше 124 тысяч.