Общество

Власти Свердловской области продлили карантин

21:16, 22 мая 2020
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев принял решение о продлении введённых из-за коронавируса ограничений. Меры будут действовать до 1 июня.

Ранее специальные правила действовали до 25 мая, передаёт «Политика сегодня». Причиной продления стало заражение сотрудников сети магазинов «Красное & белое».

В Роспотребнадзоре не увидели оснований для смягчения ограничений на территории региона.

Как писал NEWS.ru, руководитель пресс-службы правительства Азербайджана Ибрагим Мамедов заявил, что власти страны считают преждевременным смягчение карантинного режима в стране. По его словам, планируется продление действующих ограничений до 31 мая.

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