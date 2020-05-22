Власти Свердловской области продлили карантин

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев принял решение о продлении введённых из-за коронавируса ограничений. Меры будут действовать до 1 июня.
Ранее специальные правила действовали до 25 мая,
В Роспотребнадзоре не увидели оснований для смягчения ограничений на территории региона.
Как писал NEWS.ru, руководитель пресс-службы правительства Азербайджана Ибрагим Мамедов заявил, что власти страны считают преждевременным смягчение карантинного режима в стране. По его словам, планируется продление действующих ограничений до 31 мая.
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