Власти Свердловской области продлили карантин

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Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала о тестировании москвичей на антитела к коронавирусу. По её словам, ограничивать передвижение таких людей не будут.

Она отметила, что власти не планируют введение каких-либо административных мер по отношению к жителям с иммунитетом к COVID-19. Что хочу сказать. Нужно чётко понимать, что при наличии антител G (иммуноглобулин...