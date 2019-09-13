Авиационные ведомства России и Чехии пришли к соглашению об отмене всех ограничений на полёты между московским аэропортом Жуковский и воздушной гаванью чешской столицы.
Соответствующий меморандум был подписан на встрече в Праге, заявила директор Департамента госполитики по гражданской авиации Министерства транспорта России Светлана Петрова, передаёт
Также были закреплены достигнутые ранее договорённости о рейсах из чешского города в Сеул.
Переговорный процесс проходил сложно, но конструктивно, — подчеркнула она.
Как ранее писал News.ru, проблемы в авиасообщении возникли после того, как двум странам не удалось прийти к соглашению по выполнению рейсов Czech Airlines между Прагой и Сеулом по транссибирским маршрутам.