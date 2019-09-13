https://static.news.ru/photo/6e6e0520-d632-11e9-a76e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Piotr Twardysko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Авиационные ведомства России и Чехии пришли к соглашению об отмене всех ограничений на полёты между московским аэропортом Жуковский и воздушной гаванью чешской столицы.

Соответствующий меморандум был подписан на встрече в Праге, заявила директор Департамента госполитики по гражданской авиации Министерства транспорта России Светлана Петрова, передаёт ТАСС .

Также были закреплены достигнутые ранее договорённости о рейсах из чешского города в Сеул.

Переговорный процесс проходил сложно, но конструктивно, — подчеркнула она.

Как ранее писал News.ru, проблемы в авиасообщении возникли после того, как двум странам не удалось прийти к соглашению по выполнению рейсов Czech Airlines между Прагой и Сеулом по транссибирским маршрутам.