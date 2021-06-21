Власти задумали чипировать россиян

В России разрабатывают программу, в рамках которой предлагается вживлять в мозг людей микрокомпьютеры для прямой передачи информации с внешних устройств. Об идее чипировать граждан пишет «Коммерсант».

Программа разработана Российской академией наук совместно с Московским госуниверситетом. Документ одобрен президентом РФ Владимиром Путиным в марте. Проработку всех вопросов глава государства поручил премьер-министру Михаилу Мишустину и руководителю администрации президента Антону Вайно.

На новую федеральную программу «Мозг, здоровье, интеллект, инновации» до 2029 года необходимо 54 млрд рублей. Проект предполагает развитие технологий нейроинтерфейсов — наборов аппаратных комплексов, позволяющих управлять внешними устройствами напрямую с помощью сигналов мозга.

Отмечается необходимость наращивания научной базы по этим технологиям. Также предлагается массово выпускать передовые прототипы. Так, планируется создать интерфейсы «человек — техника» для управления сложными системами как непосредственно, так и удалённо, по принципу дистанционного присутствия, аватара.

Ранее врач-реаниматолог, основатель частной медицинской сети «Инвитро» Александр Островский заявил, что в основу вакцинации от коронавируса действительно положен принцип чипирования, когда в организм вводится носитель информации в виде ДНК, РНК или самого мёртвого вируса. После получения такой информации биосистема начинает вырабатывать антитела.

Он отметил, что в рамках вакцинации против коронавируса людям была вброшена информация о чипировании с крайне негативной коннотацией. При этом Островский убеждён, что вакцинацию необходимо популяризировать, поскольку население продолжает безответственно относиться к своему здоровью и здоровью окружающих, отказываясь осознавать смертельную опасность COVID-19.