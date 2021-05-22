В России минимизируют участие чиновников в оказании госуслуг

https://static.news.ru/photo/f94e3426-baf6-11eb-a0bf-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Власти России намерены сократить до минимума участие чиновников в предоставлении государственных услуг, заявил в ходе выступления на форуме «Новое знание» премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Об этом сообщает ТАСС.

Мы хотим сократить до минимума участие чиновников в процессе оказания услуг, чтобы больше никаких справок, бумажных документов и личных посещений госучреждений не было. Решение всех вопросов по любой жизненной ситуации должно быть комплексным, чтобы услуга оказывалась в один клик и в любое время, — цитирует премьера агентство.

Мишустин напомнил, что в России уже действуют «суперсервисы». В качестве примера он привёл онлайн-услугу поступления в вуз, которой в 2020 году воспользовались 70 тысяч человек. Премьер также поделился своим виденьем идеального государственного сервиса.

Это сервис, который предоставляется в проактивном режиме, просто потому что у человека изменился статус: окончил школу, вступил в брак, стал родителем и так далее, — сказал Мишустин.

Премьер-министр подчеркнул, что при описанной им системе госуслуг не понадобится никаких дополнительных уведомлений.

Ранее правительство России упростило процедуру регистрации по месту жительства и временного пребывания. Подать заявление о регистрации по месту жительства можно будет онлайн через портал госуслуг. После обработки запроса гражданину останется только явиться в регистрирующий орган и поставить отметку в паспорт. Оформление временной регистрации будет полностью дистанционным. Соответствующую заявку можно также подать через портал госуслуг, а свидетельство о регистрации получить по почте. Посещения органов учёта в этом случае не потребуется. Нововведения вступают в силу с 1 июля 2022 года.