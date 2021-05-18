Россиянам упростили прописку и регистрацию по месту пребывания

https://static.news.ru/photo/698c0112-b874-11eb-a11c-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Правительство России упростило процедуру регистрации по месту жительства и временного пребывания. Постановление, подписанное премьер-министром Михаилом Мишустиным, опубликовано на сайте кабмина.

Согласно документу, подать заявление о регистрации по месту жительства можно будет онлайн через портал госуслуг. После обработки запроса гражданину останется только явиться в регистрирующий орган и поставить отметку в паспорт.

Оформление временной регистрации будет полностью дистанционным. Соответствующую заявку можно также подать через портал госуслуг, а свидетельство о регистрации получить по почте. Посещения органов учёта в этом случае не потребуется.

В постановлении также отмечается , что услуги по регистрации предоставляются на основе принципа экстерриториальности. Гражданин сможет выбрать любой орган учёта в пределах городского округа или муниципального района, в городах федерального значения — любое профильное подразделение на их территории.

Нововведения в процедуре регистрации по месту жительства и временного пребывания вступят в силу с 1 июля 2022 года.

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