Россиянам упростили прописку и регистрацию по месту пребывания

Правительство России упростило процедуру регистрации по месту жительства и временного пребывания. Постановление, подписанное премьер-министром Михаилом Мишустиным, опубликовано на сайте кабмина.
Согласно документу, подать заявление о регистрации по месту жительства можно будет онлайн через портал госуслуг. После обработки запроса гражданину останется только явиться в регистрирующий орган и поставить отметку в паспорт.
Оформление временной регистрации будет полностью дистанционным. Соответствующую заявку можно также подать через портал госуслуг, а свидетельство о регистрации получить по почте. Посещения органов учёта в этом случае не потребуется.
В постановлении также
Нововведения в процедуре регистрации по месту жительства и временного пребывания вступят в силу с 1 июля 2022 года.
Ранее сообщалось, что в Совфеде предложили узаконить прописку в апартаментах. Рабочая группа, состоящая из сенаторов, экспертов и представителей Минстроя, разработала соответствующие поправки в Жилищный кодекс.