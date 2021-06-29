Генеральная прокуратура России признала нежелательной чешскую организацию Spolecnost Svobody Informace, Z.S. (Компания свободы информации, з.с., Общество свободы информации, з.с.) , которую возглавляли правозащитники из «Команды 29». Об этом говорится на сайте ведомства.

Российские власти считают , что работа организации угрожает безопасности и основам конституционного строя РФ.

Поводом для принятия данного решения послужило то, что ее деятельность представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации, — говорится на сайте Генпрокуратуры.

Организация из Чехии стала 36-1 в реестре нежелательных.

На сайте чешского Минюста говорится , что Spolecnost Svobody Informace появилась в 2015 году и занимается просветительской и правозащитной деятельностью. Главами НПО были старший юрист «Команды 29» Дарья Сухих и руководитель российского объединения Иван Павлов.

До 2014 года в России работал основанный Павловым Фонд свободы информации, но его российские власти признали иностранным агентом. После этого организация прекратила деятельность, а некоторые её сотрудники объединились в «Команду 29».

Накануне президент Владимир Путин подписал закон, запрещающий россиянам участвовать в работе неправительственных организаций, которые признаны властями РФ нежелательными, даже за границей.