Генеральная прокуратура России признала нежелательной чешскую организацию Spolecnost Svobody Informace, Z.S. (Компания свободы информации, з.с., Общество свободы информации, з.с.) , которую возглавляли правозащитники из «Команды 29». Об этом говорится на сайте ведомства.
Российские власти
Поводом для принятия данного решения послужило то, что ее деятельность представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации, — говорится на сайте Генпрокуратуры.
Организация из Чехии стала 36-1 в реестре нежелательных.
На сайте чешского Минюста
До 2014 года в России работал основанный Павловым Фонд свободы информации, но его российские власти признали иностранным агентом. После этого организация прекратила деятельность, а некоторые её сотрудники объединились в «Команду 29».
Накануне президент Владимир Путин подписал закон, запрещающий россиянам участвовать в работе неправительственных организаций, которые признаны властями РФ нежелательными, даже за границей.