Власти РФ могут приравнять к наркотикам ещё 11 прекурсоров

Российский кабмин подготовил проект постановления о внесении в перечень прекурсоров психотропных и наркотических средств новых пунктов. Документ предлагает дополнить ряд актов правительства страны «в связи с совершенствованием контроля за оборотом прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ».
Так, в тексте проекта предлагается внести в список 11 новых субстанций. Их формулы приводятся в пояснительной записке к документу,
В марте 2020 года правительство РФ внесло на рассмотрение Госдумы поправки в статью 146 Уголовно-процессуального кодекса. Предполагается, что изменения помогут снизить коррупцию, а также оградят граждан от участия в уголовных делах, возбуждённых на основании недостаточных фактов незаконного сбыта наркотиков.
В пояснительной записке указано, что возбуждение дел в указанных случаях вызывает критику не только подозреваемых, но и общества в целом. Поправки помогут укрепить законность в работе правоохранительных органов, пояснили в документе.
Изменения касаются наркотических, психотропных средств, а также их прекурсоров и растений, их содержащих,
Ранее NEWS.ru писал, что правительство РФ одобрило проект федерального закона «О внесении изменения в статью 146 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации».
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