Власти РФ могут приравнять к наркотикам ещё 11 прекурсоров

https://static.news.ru/photo/0281aa8a-cff4-11ea-b1b9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Morning Brew/unsplash.com

Российский кабмин подготовил проект постановления о внесении в перечень прекурсоров психотропных и наркотических средств новых пунктов. Документ предлагает дополнить ряд актов правительства страны «в связи с совершенствованием контроля за оборотом прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ».

Так, в тексте проекта предлагается внести в список 11 новых субстанций. Их формулы приводятся в пояснительной записке к документу, говорится на портале нормативно-правовых актов. Кроме того, документ определяет крупный и особо крупный размеры данных 11 прекурсоров для статей 228.3, 228.4 и 229.1 УК РФ. Постановление вступит в силу через 120 дней после официального публикования.

В марте 2020 года правительство РФ внесло на рассмотрение Госдумы поправки в статью 146 Уголовно-процессуального кодекса. Предполагается, что изменения помогут снизить коррупцию, а также оградят граждан от участия в уголовных делах, возбуждённых на основании недостаточных фактов незаконного сбыта наркотиков.

В пояснительной записке указано, что возбуждение дел в указанных случаях вызывает критику не только подозреваемых, но и общества в целом. Поправки помогут укрепить законность в работе правоохранительных органов, пояснили в документе.

Изменения касаются наркотических, психотропных средств, а также их прекурсоров и растений, их содержащих, пояснили на информационно-правовом портале «Гарант».

Ранее NEWS.ru писал, что правительство РФ одобрило проект федерального закона «О внесении изменения в статью 146 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации».