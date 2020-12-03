Власти Петербурга рассказали, сколько детей и беременных умерли от COVID-19

https://static.news.ru/photo/ff73903e-356e-11eb-8c24-fa163e074e61_660.jpg Фото: unsplash.com

За время пандемии коронавируса в Санкт-Петербурге умерли один ребёнок и пять рожениц, у которых медики подтвердили COVID-19. Об этом сообщила руководитель отдела по организации медицинской помощи матерям и детям городского комитета по здравоохранению Яна Панютина.

По её словам, ребёнку было 16 лет, он имел сопутствующее заболевание — ожирение. Подробностей о скончавшихся роженицах Панютина не рассказала, передают «Невские новости».

Данные были озвучены на пресс-конференции на тему медицинской помощи детям с коронавирусной инфекцией, где предоставили статистику заболеваемости, а также сообщили об особенностях течения болезни у детей и подростков.

Ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что ограничительные меры по коронавирусу в городе могут быть ужесточены, если ситуация с заболеваниями ухудшится. Власти Северной столицы с 30 декабря по 10 января запретят доступ посетителей в музеи и театры. Также будет приостановлена работа общепита с 30 декабря по 3 января. Доступ в аквапарки, океанариумы, выставки в торговых центрах будет под запретом уже с 4 декабря.

Санкт-Петербург занимает второе место по уровню заболеваемости в стране. За минувшие сутки там было выявлено 3692 новых случая заражения. Всего с начала пандемии в Северной столице заболели 136 980 человек.

В России вновь обновлён рекорд по суточной заболеваемости коронавирусной инфекцией. Как сообщил оперштаб по борьбе с распространением COVID-19, на утро 3 декабря, за сутки коронавирусом заболели 28 145 человек. Таким образом, за прошедшие 24 часа зафиксирован резкий рост заболеваемости. Для сравнения, накануне суточный прирост заразившихся составил 25 345 человек. Увеличилось, однако, и количество выздоровевших — 29 502 пациента. Кроме того, по сравнению с предыдущими сутками, снизилась смертность — оперштаб сообщает о 554 скончавшихся от коронавируса. В общей сложности с начала пандемии, которая была объявлена в марте, в России выявлено 2 375 546 случая заболевания COVID-19. 1 859 851 человек вылечился, также зафиксировано 41 607 летальных случаев, писал NEWS.ru.