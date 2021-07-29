Власти Петербурга отказались ужесточать ограничения

Сейчас нет оснований ужесточать ограничения, введённые в Санкт-Петербурге из-за распространения коронавируса. Об этом заявил председатель местного комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец, передаёт ТАСС.

Сейчас оснований для ужесточения [ограничений] я не вижу, — сказал он.

Лисовец сообщил, что иммунитет к COVID-19 имеют 65% взрослых горожан. Первый компонент прививки от коронавируса получили 1,3 млн человек, 950 тысяч прошли вакцинацию обоими компонентами.

Когда я говорю о 65% — это величина иммунной прослойки, которая высчитывается [следующим образом]: число людей, прошедших вакцинацию, и число переболевших, — заключил он.

25 июля в Петербурге прошёл парад ВМФ. Власти города собирались провести его без зрителей, однако на мероприятие пропустили пешеходов. В результате на набережных образовались толпы зрителей.

25 июня в городе прошёл праздник выпускников «Алые паруса». Толпа участников на Дворцовой площади слушала концерт и выступление губернатора города Александра Беглова. Перед входом на мероприятие за нарушение санитарных норм задержали двоих человек, которые стояли с одиночными пикетами в поддержку политзаключённых. Губернатор Петербурга Александр Беглов позже заявил, что выпускников предупреждали о рисках на празднике. Им говорили, что «окончательный выбор остаётся за ними».

По данным оперштаба, в Петербурге за последние сутки выявили 1925 новых случаев коронавируса (на семь больше, чем днём ранее), умерли 64 человека (на четыре меньше, чем днём ранее).