Общество

Власти отменили карантин для эвакуированных из других стран россиян

19:18, 31 июля 2020
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Руководитель Роспотребнадзора и главный санитарный врач Анна Попова подписала постановление об отмене самоизоляции для граждан, прибывших в Россию вывозным рейсом.

От таких россиян больше не требуется соблюдать 14-дневный карантин. Документ, отменяющий введённые ранее правила, опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Ранее, как писал NEWS.ru, Попова подписала постановление, о том, что граждане России, которые возвращаются в страну из-за рубежа воздушным транспортом, должны заполнить на портале госуслуг специальную анкету.

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