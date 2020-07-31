Власти отменили карантин для эвакуированных из других стран россиян

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Жене рэпера Энди Картрайта (Александра Юшко) — Марине Кохал — предъявили обвинение в его убийстве (ч.1 ст.105 УК РФ), передают 31 июля 2020 года представители СУ СК РФ по Санкт-Петербургу. Следком намерен просить суд заключить фигурантку под стражу. Ещё накануне она проходила по делу как свидетельница, однако силовики изменили её статус на подозреваемую, вменив расправу над Картрайтом. В настоящий момент её задержали.

Жене рэпера Энди Картрайта (Александра Юшко) — Марине Кохал — предъявили обвинение в его убийстве (ч.1 ст.105 УК РФ), передают 31 июля 2020 года представители СУ СК РФ по Санкт-Петербургу....