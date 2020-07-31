Власти отменили карантин для эвакуированных из других стран россиян

Руководитель Роспотребнадзора и главный санитарный врач Анна Попова подписала постановление об отмене самоизоляции для граждан, прибывших в Россию вывозным рейсом.
От таких россиян больше не требуется соблюдать 14-дневный карантин. Документ, отменяющий введённые ранее правила,
Ранее, как писал NEWS.ru, Попова подписала постановление, о том, что граждане России, которые возвращаются в страну из-за рубежа воздушным транспортом, должны заполнить на портале госуслуг специальную анкету.
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