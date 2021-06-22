Власти отказались от чипирования россиян

В Министерстве науки и высшего образования сообщили, что признали программу по вживлению в мозг россиян чипов нецелесообразной. Об этом журналистам РИА Новости сообщили в пресс-службе ведомства.

Там подчеркнули , что опровергают информацию о программе. В конце 2020 года правительство решило, что дальнейшая её разработка целесообразна.

Указанная программа не имеет финансирования. В конце прошлого года на уровне правительства было принято решение о нецелесообразности её разработки, — говорится в сообщении.

Накануне «Коммерсант» сообщил, что в России разрабатывают программу, в рамках которой предлагается вживлять в мозг людей микрокомпьютеры для прямой передачи информации с внешних устройств. По информации газеты, программа разработана Российской академией наук совместно с Московским госуниверситетом, а документ одобрен президентом РФ Владимиром Путиным в марте.

При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не смог подтвердить или опровергнутьэту информацию, заявив, что не располагает ей.