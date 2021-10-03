Власти Москвы ужесточат контроль за соблюдением антиковидных мер

В Москве планируется ужесточить контроль за соблюдением санитарных правил, введённых для борьбы с распространением коронавируса. Об этом рассказал мэр города Сергей Собянин. По его словам, за прошедшие выходные за нарушение правил власти применили меры к 34 торговым центрам, передаёт «Интерфакс»..

Необходимо ужесточать контроль за санитарными правилами, как мы всегда делали во время роста заболеваемости, — сказал глава города.

По словам градоначальника, в столице заболеваемость коронавирусом за последнюю неделю выросла на 30%, а число госпитализаций — на 20%.

Дальше будем контролировать ситуацию и принимать необходимые меры в случае ухудшения данной ситуации, — подчеркнул он.

По его словам, только за выходные 2-3 октября меры были применены к 34 крупным торговым центрам города из-за нарушения санитарных ограничений.

Причём мы сегодня это делаем без беготни по торговым залам — всё это делается в автоматическом режиме на основании данных фото- и видеорегистрации, — рассказал мэр.

Собянин отметил, что ситуация распространением коронавируса в Москве вызывает тревогу. По его словам, местные власти намерены вернутся к практике проведения лотерей для людей, сделавших прививку. Кроме того, власти столицы намерены открыть примерно 30 пунктов по проведению экспресс-тестов на COVID-19.

В то же время глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что из-за роста числа случаев коронавируса по всей России отменены массовые мероприятия. Также она призвала организовать систему наблюдения за гражданами на самоизоляции в регионах.