Ситуация вызывает тревогу: Москва вернётся к лотереям для привитых

Ситуация с распространением коронавируса в Москве вызывает тревогу, число новых случаев растёт, заявил мэр города Сергей Собянин в ходе заседания президиума координационного совета по борьбе с COVID-19. По его словам, местные власти намерены вернуться к практике проведения лотерей для людей, поставивших себе вакцину, пишет РИА Новости.

Ситуация с COVID-19, конечно, не может не внушать тревогу, мы видим очевидный рост, осенний рост заболеваемости, — подчеркнул он.

По его словам, за последнюю неделю (27 сентября — 3 октября) заболеваемость выросла примерно на 30%, а число госпитализаций — на 20%. При этом в Москве показатели пока в два раза ниже, чем были на пике.

Мы видим и дополнительные возможности вакцинации, увеличения объёмов. Поэтому всегда стимулировали эти процессы, в частности проводили лотереи, где разыгрывали в том числе и машины. В ближайшее время, наверное, снова вернёмся к этой практике, она показала хорошие результаты и интерес населения к тому, что разыгрываются не только денежные призы, но и такие серьёзные вещи, как квартиры, — добавил Собянин.

Кроме того, столичные власти намерены открыть порядка 30 пунктов по проведению экспресс-тестов на COVID-19.

В то же время глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что из-за роста числа случаев коронавируса по всей России отменены массовые мероприятия. Также она призвала организовать систему наблюдения за гражданами на самоизоляции в регионах.