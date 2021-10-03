По всей России отменены массовые мероприятия в связи с пандемией

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Массовые мероприятия по всей России отменены из-за пандемии коронавируса. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, сообщает ТАСС.

При этом она добавила, что подобные мероприятия на 1-3 тысячи участников разрешены в двух регионах России.

Попова также призвала организовать в регионах систему наблюдения за гражданами на самоизоляции.

Ранее глава Роспотребнадзора назвала крайне напряжённой ситуацию с коронавирусом в России. На данный момент, по данным ведомства, темпы роста заболеваемости COVID-19 в 12 регионах России составляют 20% и выше. В общей сложности, подытожила Попова, заболеваемость в стране выросла в 67 регионах.