Попова назвала ситуацию с коронавирусом в России крайне напряжённой

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе заседания президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом назвала ситуацию с коронавирусом в России крайне напряжённой. По её словам, у ведомства есть много вопросов к контролю соблюдения масочного режима в регионах страны. Её слова приводит РИА Новости.

На данный момент, по данным Роспотребнадзора, темпы роста заболеваемости COVID-19 в 12 регионах России составляют 20% и выше. В общей сложности, подытожила Попова, заболеваемость в стране выросла в 67 регионах.

Кроме того, заболеваемость увеличилась среди пожилых людей. По словам Поповой, показатели растут в 21 из 24 регионов России — такой показатель глава ведомства назвала максимальным. Речь идёт о тех субъектах, где для пенсионеров сняты ограничения.

Хотелось бы обратить внимание на то, что уже было сказано Сергеем Семёновичем (Собяниным. — NEWS.ru), что рост заболеваемости среди пенсионеров максимальный. Люди старшего возраста, к сожалению, сегодня заболевают чаще, чем люди в других возрастах, — отметила она.

Ранее Собянин отметил, что ситуация с распространением коронавируса в Москве вызывает тревогу, число новых случаев растёт. По его словам, местные власти намерены вернутся к практике проведения лотерей для людей. По его словам, за последнюю неделю (27 сентября — 3 октября) заболеваемость выросла примерно на 30%, а число госпитализаций — на 120%. При этом в Москве показатели пока в два раза ниже, чем были на пике.

В свою очередь премьер-министр России Михаил Мишустин назвал уровень вакцинации в стране недостаточным для того, чтобы остановить распространение коронавируса. Он отметил, что динамика распространения инфекции «вызывает серьёзное беспокойство».

В России за минувшие сутки выявлен 25 781 новый случай заражения коронавирусом. Всего с начала пандемии заболели более 7,6 млн жителей страны. Выздоровели за сутки 14 526 пациентов. Число умерших из-за коронавируса возросло за сутки на 883 человека. Общее количество умерших от коронавируса превышает 210,8 тысячи человек. Лидером по заболеваемости по-прежнему остаётся Москва.