В России выявлено более 25 тысяч новых случаев заражения коронавирусом

В России за минувшие сутки выявлен 25 781 новый случай заражения коронавирусом. Всего с начала пандемии заболели более 7,6 млн жителей страны. Об этом сообщается на сайте федерального штаба по борьбе с COVID-19.

Выздоровели за сутки 14 526 пациентов. Число умерших из-за коронавируса возросло за сутки на 883 человека. Общее количество умерших от коронавируса превышает 210,8 тысячи человек.

Лидером по заболеваемости по-прежнему остаётся Москва. В столице за сутки заболели 4410 человек, в Санкт-Петербурге — 2198, в Московской области — 1733.

Ранее врачи рассказали об опасности гриппа на фоне коронавируса. По словам пульмонолога Татьяны Барашковой, смешение гриппа и коронавируса грозит серьёзными осложнениями, вплоть до летального исхода.