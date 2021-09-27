В России выявили 22 236 новых случаев заражения COVID

В России за минувшие сутки выявлено 22 236 новых случаев заражения коронавирусом. Всего с начала пандемии инфекция была обнаружена более чем у 7,4 млн жителей страны. Об этом сообщается на сайте федерального штаба по борьбе с COVID-19.

Выздоровели за сутки 13 513 пациентов. Всего за время пандемии от болезни излечились свыше 6,6 млн россиян.

Жертвами инфекции за последние сутки стали 779 человек. Общее количество умерших от коронавируса превышает 204 тысячи человек.

Лидером по уровню заболеваемости в стране остаётся Москва. В столице выявлено 3387 новых случаев заражения. При этом выздоровели 1560 человек и 61 умер. Столица выбыла из числа регионов с наименьшими темпами прироста заболеваемости за сутки. В настоящее время по этому показателю лидируют Алтай и Бурятия.

Ранее в ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора отметили, что на сегодняшний день штамм «дельта» является самым опасным видом коронавируса. Он и его производные составляют практически 100% от всех циркулирующих штаммов на территории России.