Мишустин назвал уровень вакцинации в России недостаточным

Премьер-министр России Михаил Мишустин назвал уровень вакцинации в стране недостаточным для того, чтобы остановить распространение коронавируса. На заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом он отметил, что динамика распространения инфекции «вызывает серьёзное беспокойство». Его слова приводит ТАСС.

Распространение продолжается. Динамика, которую мы наблюдаем последние дни, вызывает серьёзное беспокойство. Много пациентов в больницах — в два раза больше, чем в это же время в прошлом году, — заявил премьер.

Он подчеркнул: заболеваемость COVID-19 на сегодняшний день растёт в большинстве регионов. В связи с этим, по словам Мишустина, в стране уже сейчас развёрнуто в полтора раза больше коек, чем осенью прошлого года. Он отметил, что больницы должны быть готовы к любому развитию событий на фоне пандемии, в том числе заблаговременно наращивать коечный фонд. Мишустин также доложил: необходимый запас лекарств, масок, тест-систем на ковид в стране имеется.

Следим, чтобы в больницах было оборудование, медицинские изделия, медикаменты и, конечно, кислород. Направляем средства на обеспечение лекарствами пациентов, которые лечатся от ковида дома. Есть необходимый запас масок, других средств индивидуальной защиты, — подчеркнул он.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала ситуацию с коронавирусом в России крайне напряжённой. По её словам, у ведомства есть много вопросов к контролю соблюдения масочного режима в регионах.

За минувшие сутки в России выявлен 25 781 новый случай заражения коронавирусом. Всего с начала пандемии заболели более 7,6 млн россиян. Выздоровели за сутки 14 526 пациентов. Число умерших из-за коронавируса возросло за сутки на 883 человека. Общее количество умерших от коронавируса превышает 210,8 тысячи человек. Лидером по заболеваемости по-прежнему остаётся Москва.