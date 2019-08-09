https://static.news.ru/photo/84a41818-bc0e-11e9-b621-fa163e074e61_660.jpg Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы

На сайте столичного мэра опубликована информация о строящихся объектах транспорта и инфраструктуры в городе.

В мэрии сообщили, что в 2019 году началось строительство Некрасовской линии метро и Большой кольцевой линии, на которой расположится 31 станция.

Кроме того, идёт активная работа над интеграцией МЖД и МЦК, строятся новые дорожные развязки и подземные переходы.

Финансирование также выделено на объекты инфраструктуры. На месте промзоны ЗИЛ появится экспериментальная школа.

В мэрии сообщили, что с начала года в Москве открылись 14 новых школ и детских садов, а в ближайшие три года планируется построить ещё 80 образовательных учреждений. Также строятся спортивные комплексы, медицинские учреждения и развлекательные площадки. В Нагатинской Пойме скоро откроется крупнейший в Европе парк «Остров мечты».

Ранее News.ru писал, что девять станций южного участка «красной» ветки Московского метрополитена закроют для строительства Большой кольцевой линии с 18 по 24 августа.