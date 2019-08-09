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Девять станций южного участка красной ветки московского метрополитена закроют для строительства Большой кольцевой линии (БКЛ) с 18 по 24 августа.

Движение поездов по Сокольнической линии будет осуществляться только на участке между станциями «Бульвар Рокоссовского» и «Университет», — говорится сообщила пресс-служба.

Будут закрыты следующие станции: «Проспект Вернадского», «Юго-Западная», «Тропарёво», «Румянцево», «Саларьево», «Филатов Луг», «Прокшино», «Ольховая», «Коммунарка».

По этому маршруту будут курсировать бесплатные компенсационные автобусы.

Как ранее писал News.ru, проезд на всех наземных маршрутах Москвы с сентября можно будет оплачивать с помощью смартфона или банковской карты. В транспорте будут установлены валидаторы нового образца.