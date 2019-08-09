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После установки очередного обновления до версии 5.10 пользователи Telegram смогут отправлять беззвучные сообщения. Также разработчики мессенджера добавили новую функцию «медленный режим» для групповых чатов.

Чтобы послать тихое сообщение, необходимо нажать и удерживать кнопку отправки. Получатель увидит уведомление, но телефон не включит звуковой сигнал о его поступлении. «Медленный режим» — функция для администраторов групп. С...