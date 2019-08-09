Проезд на всех наземных маршрутах Москвы с сентября можно будет оплачивать с помощью смартфона или банковской карты. В транспорте будут установлены валидаторы нового образца.
Сейчас этот сервис доступен на 500 маршрутах Мосгортранса. Пользоваться бесконтактным способом оплаты быстро и удобно, — заявил директор службы доходов и контроля Мосгортранса Кирилл Кисляков.
Бесконтактный платёж появится примерно на 800 маршрутах.
Как ранее писал News.ru, пассажиры метро Москвы смогут пользоваться туалетами подземки по бесконтактным банковским картам и гаджетам с аналогичными функциями.