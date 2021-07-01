Власти Москвы раскрыли причину вспышки заболеваемости COVID в городе

Власти Москвы рассказали, что основной причиной новой вспышки заболеваемости коронавирусом в городе является новым штамм инфекции — «дельта». Тем не менее заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова уточнила, что столица справляется с пандемией с минимальными ограничениями, пишет ТАСС.

Заммэра также отметила, что на текущий день коронавирусом переболели уже около 10% москвичей. Однако серьёзные ограничения не вводятся.

Хочу подчеркнуть, что несмотря на всю сложность ситуации, город продолжает жить практически полноценной жизнью с минимальными ограничениями, что не так часто в последнее время мы встречаем в мире, — сказала Ракова.

Ранее руководитель Роспотребнадзора Анна Попова сравнила уровень заболеваемости коронавирусом в Москве и в целом по России. По её словам, столичный показатель превышает общероссийский в три раза.