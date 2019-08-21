Руководитель департамента капитального ремонта города Алексей Елисеев прокомментировал публикацию РБК, что в Москве слишком часто меняется асфальт на дорогах.
По его словам, темпы ремонта дорог не превышают установленных нормативов. Он рассказал, что, согласно регламенту, ежегодно в столице можно ремонтировать 25–27 кв. км дорог. Сейчас в списки на ремонт, кроме территории вокруг жилых домов, каждый год включаются около 20 кв. км дорожного покрытия, передаёт
Нельзя утверждать, что в Москве асфальт меняется слишком часто, потому что темпы дорожных работ не превышают нормативов, — заявил Елисеев.
Согласно публикации
Ранее News.ru писал, что с 26 августа на участке Поклонной улицы от улицы 1812 года до дома № 4 изменится схема движения транспорта. Об этом сообщили в ГКУ «Центр организации дорожного движения».