https://static.news.ru/photo/71b4a542-c41a-11e9-8d44-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Руководитель департамента капитального ремонта города Алексей Елисеев прокомментировал публикацию РБК, что в Москве слишком часто меняется асфальт на дорогах.

По его словам, темпы ремонта дорог не превышают установленных нормативов. Он рассказал, что, согласно регламенту, ежегодно в столице можно ремонтировать 25–27 кв. км дорог. Сейчас в списки на ремонт, кроме территории вокруг жилых домов, каждый год включаются около 20 кв. км дорожного покрытия, передаёт ТАСС .

Нельзя утверждать, что в Москве асфальт меняется слишком часто, потому что темпы дорожных работ не превышают нормативов, — заявил Елисеев.

Согласно публикации РБК , из 835 адресов, по которым в 2019 году должны пройти дорожные работы, как минимум по 40 ремонт уже проводился. Кроме того, свыше 130 улиц в Москве за последние четыре года частично или полностью ремонтировались минимум два раза.

Ранее News.ru писал, что с 26 августа на участке Поклонной улицы от улицы 1812 года до дома № 4 изменится схема движения транспорта. Об этом сообщили в ГКУ «Центр организации дорожного движения».