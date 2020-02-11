https://static.news.ru/photo/19a85606-4cfe-11ea-8afa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Столичным родителям не предлагали провести фотосессию с детьми в образе окровавленных солдат Второй мировой войны, заявили в Департаменте образования Москвы.

Плакатов с подобными изображениями также не появлялось в дошкольных учреждениях, передаёт ТАСС. В ведомстве подчеркнули, что в образовательных учреждениях города категорически запрещено собирать деньги с родителей.

Накануне в социальных сетях появилась информация, согласно которой в одном из детских садов столицы на стены повесили плакаты с окровавленными детьми в образе солдат. Пользователи сообщали, что родителям предлагали провести подобную фотосессию с участием их ребёнка.

Ранее NEWS.ru писал, что в Выборгском районе Санкт-Петербурга по улице Болотной неподалёку от детского сада произошла стрельба. Так как детей в это время не было на его территории, охранник учреждения не счёл нужным вызывать полицию.