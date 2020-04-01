Власти Москвы опровергли информацию о продлении режима самоизоляции

https://static.news.ru/photo/676e284e-7426-11ea-bb90-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мэрия Москвы не рассматривала вариант продления режима самоизоляции до конца апреля, заявила пресс-секретарь градоначальника столицы Гульнара Пенькова.

По её словам, информация о продлении карантина является недостоверной, сообщает ТАСС.

Сейчас режим самоизоляции действует для всех жителей Москвы и Московской области для профилактики распространения коронавируса. Жителям столицы запрещено покидать свои дома без уважительной причины. Допускается выход на работу при обязательном её посещении, за продуктами, в аптеку и для выгула собаки.

Как писал NEWS.ru, сотрудники столичных правоохранительных органов в ближайшее время не будут забирать с улиц граждан, которые нарушают самоизоляционный режим.