Власти Москвы опровергли информацию о продлении режима самоизоляции

Мэрия Москвы не рассматривала вариант продления режима самоизоляции до конца апреля, заявила пресс-секретарь градоначальника столицы Гульнара Пенькова.
По её словам, информация о продлении карантина является недостоверной,
Сейчас режим самоизоляции действует для всех жителей Москвы и Московской области для профилактики распространения коронавируса. Жителям столицы запрещено покидать свои дома без уважительной причины. Допускается выход на работу при обязательном её посещении, за продуктами, в аптеку и для выгула собаки.
Как писал NEWS.ru, сотрудники столичных правоохранительных органов в ближайшее время не будут забирать с улиц граждан, которые нарушают самоизоляционный режим.
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