Власти Карелии отменили режим ЧС, введённый из-за лесных пожаров

Режим чрезвычайной ситуации, действовавший в Карелии с 21 июля из-за лесных пожаров, отменён. Об этом рассказал глава региона Артур Парфенчиков на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

С сегодняшнего дня мы отменяем режим ЧС на территории Карелии. Ситуация с лесными пожарами стабилизировалась, — подчеркнул он.

По его словам, спасателям удалось локализовать все крупные пожары, а новых очагов не появилось. Кроме того, закончился период аномально сухой и жаркой погоды.

При этом в регионе всё ещё действует особый противопожарный режим. Это значит, что жителям нельзя разводить костры в лесах и использовать мангалы.

Режим ЧС на всей территории Карелии ввели 21 июля. Он действовал до 31 июля включительно. На тот момент в республике бушевало более трёх десятков лесных пожаров. Их общая площадь составляла около 7,3 тысячи гектаров.

Ранее президент Владимир Путин на совещании с правительством заявил, что долгая жара и другие погодные явления всегда провоцируют лесные пожары, поэтому этой беды вряд ли можно было бы избежать в 2021 году. Он считает, что трудности с тушением обусловлены ландшафтами лесов и труднодоступностью территорий.