Власти Калининграда потребовали прекратить вечеринки во время пандемии

https://static.news.ru/photo/05c849da-a284-11ea-a48a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Калининградские власти призвали прекратить проведение вечеринок и корпоративов в городских гостиницах в период пандемии коронавируса.

Об этом говорится в сообщении регионального оперштаба по контролю ситуации с COVID-19. По его данным, на сегодняшний день некоторые гостиничные комплексы в Калининграде открыты и зафиксированы случаи, когда в них проводились вечеринки и корпоративы, передаёт РИА Новости.

Хотим обратиться к людям, которые организуют такие мероприятия и позволяют их проводить, — это недопустимо, все подобные случаи получат правовую оценку, расследованием этих случаев занимаются соответствующие компетентные органы, — говорится в сообщении.

Ранее NEWS.ru писал о том, что американский боксёр Флойд Мейвезер нарушил ограничения, которые были введены из-за пандемии коронавируса. Он покинул дом и устроил вечеринку.