Власти Калининграда потребовали прекратить вечеринки во время пандемии

Калининградские власти призвали прекратить проведение вечеринок и корпоративов в городских гостиницах в период пандемии коронавируса.
Об этом говорится в сообщении регионального оперштаба по контролю ситуации с COVID-19. По его данным, на сегодняшний день некоторые гостиничные комплексы в Калининграде открыты и зафиксированы случаи, когда в них проводились вечеринки и корпоративы,
Хотим обратиться к людям, которые организуют такие мероприятия и позволяют их проводить, — это недопустимо, все подобные случаи получат правовую оценку, расследованием этих случаев занимаются соответствующие компетентные органы, — говорится в сообщении.
Ранее NEWS.ru писал о том, что американский боксёр Флойд Мейвезер нарушил ограничения, которые были введены из-за пандемии коронавируса. Он покинул дом и устроил вечеринку.
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