Власти Кабардино-Балкарии обсудят усиление требований к восхождениям в горы

Власти Кабардино-Балкарии обсудят законодательное ужесточение требований к правилам восхождений в горы. Будут выработаны предложения по повышению безопасности туристов. Об этом рассказал в своём Instagram глава республики Казбек Коков.

Коков встретился с личным составом Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России в Терсколе и поблагодарил их за операцию по спасению альпинистов на Эльбрусе.

Здесь же, на базе поисково-спасательной службы МЧС России, провёл совещание, на котором обсудили причины произошедшего и возможные дополнительные меры, в том числе законодательного характера, направленные на ужесточение требований к правилам восхождений и повышение безопасности туристов в условиях высокогорья, — сообщил Коков.

Он добавил, что поручил создать специальную группу для формирования предложений по теме.

Трагедия произошла 23 сентября. Во время восхождения на Эльбрус погибли пять альпинистов. Ещё 11 человек были доставлены в больницу с обморожениями. Как сообщалось, группа из 19 человек попала в пургу и не смогла спуститься с горы из-за плохих погодных условий. Изначально восхождение начинали 23 альпиниста, но четверо из них отказались продолжать подъём.

Ранее сообщалось, что тела погибших на Эльбрусе альпинистов не смогли спустить из-за непогоды. Операцию по спуску тел запланировали на воскресенье, 26 сентября.