Участвующих в СВО чиновников хотят освободить от публикации доходов Госсобрание Башкирии предложило Госдуме освободить от публикации доходов участвующих в СВО чиновников

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Государственное собрание Башкирии внесло в Госдуму законопроект, который позволит чиновникам — участникам СВО не публиковать сведения о доходах и имуществе. В тексте законопроекта, опубликованного на сайте ГД, уточняется, что такая возможность будет предоставляться госслужащим на срок мобилизации или действия военного контракта.

Законопроектом предлагается предусмотреть приостановление вышеотмеченной обязанности по представлению сведений о доходах и расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера на срок призыва на военную службу по мобилизации, — сказано в пояснении к законопроекту.

Ранее депутат Госдумы Андрей Колесник заявил, что работодателям и чиновникам, которые будут без уважения относиться к участникам спецоперации России на Украине, будут грозить серьезные последствия. Он вспомнил о случаях, когда ветеранам войны в Афганистане в грубой форме отказывали в работе. Тех, кто подобным образом отнесется к вернувшимся из зоны СВО бойцам, следует подвергать жестким санкциям, то есть как минимум лишать рабочих мест и должностей, убежден парламентарий.

С 1 марта этого года декларации о доходах российских сенаторов и депутатов не будут публиковаться в открытом доступе. Как сообщил председатель комитета нижней палаты парламента по госстроительству Павел Крашенинников, в открытый доступ станут попадать только общие сведения: сколько деклараций было подано, есть ли в документах нарушения и так далее.