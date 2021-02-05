Винокур прокомментировал регистрацию бренда «Вдова Кобзон»

https://static.news.ru/photo/8dac4e86-9c50-11e9-bb7e-fa163e074e61_660.jpg Владимир Винокур Фото: Anatoly Lomokhov/Russian Look/Global Look Press

Не обсуждать умерших и их родственников призвал общественность юморист Владимир Винокур. Так он прокомментировал новость о том, что сын Иосифа Кобзона подал заявку на регистрацию бренда «Вдова Кобзон».

По мнению Винокура, всё происходящее — это личное дело Андрея и Нели Кобзон, то есть сына и вдовы певца. Сам же юморист не намерен ничего обсуждать, ибо «это не передача с Малаховым».

Сегодня какая-то тенденция появилась: уходит человек — начинают обсуждать его, потом — семью ушедшего. Ничего святого! — заявил Владимир Винокур.

Юморист также упомянул о тенденции всенародных обсуждений умерших знаменитостей и привёл в пример истории Василия Шукшина, Армена Джигарханяна, Станислава Говорухина, передаёт «Вечерняя Москва».

Не стало человека: это горе семьи и всех, кто любил этого человека. А выносить на телеэкраны и обсуждать какие-то дела — неправильно, резюмировал Винокур.

Ранее стало известно, что сын народного артиста СССР Иосифа Кобзона, умершего в 2018 году, подал в Роспатент заявку на регистрацию бренда «Вдова Кобзон». По международной классификации, его можно будет использовать в качестве бренда алкогольной продукции. Об этом писал NEWS.ru.