Сын Кобзона регистрирует товарный знак «Вдова Кобзон»

https://static.news.ru/photo/f9bf44dc-67c1-11eb-b147-96000091f725_660.jpg Андрей и Нелли Кобзон Фото: Администрация и городская Дума Краснодара/krd.ru

Сын певца Иосифа Кобзона Андрей подал заявку в Роспатент на регистрацию товарного знака «Вдова Кобзон». Под этим брендом он намерен производить алкогольные напитки.

Андрей Кобзон регистрирует бренд по 33-му классу Международной классификации товаров и услуг для алкогольной продукции, за исключением пива. Товарный знак можно будет использовать для производства широкого перечня напитков: вина, бренди, виски, водки, ликёра, рома, сидра, медовухи и коктейлей, сообщает URA.RU со ссылкой на данные Роспатента.

Заявка находится ещё на стадии рассмотрения. 47-летний Андрей Кобзон — предприниматель и ресторатор. В 2019 году стало известно, что он открыл винодельню под Новороссийском.

Его отец, народный артист СССР, депутат Госдумы Иосиф Кобзон умер в 2018 году в возрасте 80 лет.

Как писал NEWS.ru, ранее танцор и хореограф Николай Цискаридзе обратился в Роспатент для регистрации своего имени в качестве товарного знака. В качестве бренда он просит зарегистрировать своё имя как написанное кириллицей, так и на латинице: Nikolay Tsiskaridze. Для какого конкретно бизнеса Цискаридзе регистрирует бренд, пока неизвестно. Отмечается, что исходя из поданной им документации, товарный знак может быть связан с канцтоварами, кино, СМИ, учебными заведениями, спортивными товарами и даже видеоиграми.